FETÖ'cü emekli albay, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

En Son Haber

Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri yakınlarında askerler tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay, tutuklandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na askerler Yunanistan sınırında 1'inci askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Meriç Nehri yakınlarında kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isteyen bir kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay M.D., olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.