Dolar
6.857
0.1679%
Euro
7.6931
0.5226%
Altın
1748.46
0.2505%
Borsa
115248.07
1.4401%
G. Altın
385.505
0.3898%
Bitcoin
64674.42
0.5066%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    FETÖ'cü emekli albay, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri yakınlarında askerler tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay, tutuklandı.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 13:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    FETÖ'cü emekli albay, Yunanistan'a kaçarken yakalandı #1

    Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na askerler Yunanistan sınırında 1'inci askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Meriç Nehri yakınlarında kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isteyen bir kişiyi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

    TUTUKLANDI

    Şüphelinin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay M.D., olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Görüş Bildir