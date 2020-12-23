FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Özmen, düzenlenen operasyonla Ümraniye'deki gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Özmen'in Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Madenler Mahallesi'ndeki adrese 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Naci Özmen gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANICISI

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda ifadenin de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'cü eski emniyet müdürü Naci Özmen tutuklandı VİDEO



FETÖ ELEBAŞINA YAZDIĞI ŞİİR BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Özmen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.