Petrol
106.12
-1.15%
Euro
18.0085
0.22%
Dolar
17.578
0.10%
Altın
965.5
-0.08%
Borsa
2524
0.90%
Bitcoin
413.300
8.61%
BTXN Coin
7.51
1.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı

    Polis, FETÖ/PDY hükümlüsü ihraç komiser ve polis memurunu saklandıkları ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde yakaladı. İki hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
    • 20.07.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polis memurunun saklandıkları yeri tespit etti.

    Gaybubet evine operasyon

    İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini ‘gaybubet evi’ olarak kullanıp saklandıkları belirlendi.

    Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı VİDEO

    Örgütte yönetici konumundaydı

    Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. (51) ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. (36) yakalandı.

    Fatih I.’nın örgütte yönetici konumunda olduğu, her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #1

    Gülen’e ait kitap bulundu

    Ekiplerin yaptığı aramada, hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi.

    Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #2

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #3

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #4

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #5

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #6

    FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Müküs Çayı'na düşen hemşire 39 gündür aranıyor
    3. Sayfa

    Müküs Çayı'na düşen hemşire 39 gündür aranıyor

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...
    Medya

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Görüş Bildir