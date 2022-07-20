Polis, FETÖ/PDY hükümlüsü ihraç komiser ve polis memurunu saklandıkları ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde yakaladı. İki hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polis memurunun saklandıkları yeri tespit etti.

Gaybubet evine operasyon

İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini ‘gaybubet evi’ olarak kullanıp saklandıkları belirlendi.

Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

FETÖ’cü eski polisler, Adana’daki ormanda yakalandı VİDEO



Örgütte yönetici konumundaydı

Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. (51) ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. (36) yakalandı.

Fatih I.’nın örgütte yönetici konumunda olduğu, her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

Gülen’e ait kitap bulundu

Ekiplerin yaptığı aramada, hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi.

Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.