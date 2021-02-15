FETÖ'den 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs Samsun'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.H. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SAMSUN'DA YAKALANDI

Örgüte ait kargo şirketi çalışanı olduğu öğrenilen S.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.H., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.