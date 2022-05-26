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    FETÖ'den aranan eski müşavir Ankara'da yakalandı

    Ankara polisi, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan Metin Bağdat’ı saklandığı evde yakaladı.
    • 26.05.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:40
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    FETÖ'den aranan eski müşavir Ankara'da yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır firari olan FETÖ/PDY örgütü üyesi Metin Bağdat'ın yakalanmasına yönelik özel ekip kurdu.

    Çalışmalar kapsamında Metin Bağdat'ın, Çankaya'da olduğu tespit edildi.

    Yakalandı

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müşavirliği görevindeyken ihraç olan Bağdat, belirlenen adresinde operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    AA'nın haberine göre; ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Bağdat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

    FETÖ'den aranan eski müşavir Ankara'da yakalandı VİDEO

    FETÖ den aranan eski müşavir Ankara da yakalandı #1


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