FETÖ'den yargılanan Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis

Ankara'da hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'ın cezası belli oldu.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan, Etimesgut ilçesindeki 8 Ekim 2020'de örgüt evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Tutuklu sanık Cemil Ceylan davasında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada tutuklu sanık Ceylan ile bulunduğu cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Son savunması için söz verilen Ceylan, 30 yıllık meslek hayatı boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini, herhangi bir örgüte üye olmadığını savundu.

"DEVLETİN GÜCÜNDEN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Sağlık sorunları olduğunu öne süren Ceylan, savunmasına şöyle devam etti:

"12 Eylül darbesinde gözaltına alınan birisiydim. Ben darbenin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Bu olayın neticelerini tahmin ettiğim için 'kurunun yanında yaş da yanar' düşüncesiyle teslim olmayı düşünmedim. Darbecilerle birlikte gözaltına alınmak istemedim, neticesinde yakalandım. Devletin gücünden kaçabilmek mümkün değil. Beni gözaltına alanların müdürüydüm. 9 aydır tutukluyum. Bedenen ve zihnen çok yorgunum, mahkemeden beraatimi, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

7,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ceylan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.