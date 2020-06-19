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    FETÖ'nün finans sorumlusu, Bodrum'da gözaltına alındı

    FETÖ soruşturması kapsamında örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
    • DHA
    • 19.06.2020 - 06:52
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    FETÖ'nün finans sorumlusu, Bodrum'da gözaltına alındı

     

    Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, örgütün finans  sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi'nce yapılan baskınla Bodrum ilçesinde  saklandığı evde yakalandı.

    700 BİN LİRAYA YAKIN NAKİT VE ÇEK BULUNDU

    Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi.

    Gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Orhan Ö.'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

     

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