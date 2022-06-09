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    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı

    Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı depo dikkat çekti.
    • 09.06.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:30
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    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı

    Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi.

    Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

    Cep telefonlarını balkondan attılar

    Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi.

    Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı.

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı VİDEO

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #1

    Yurt dışından para transferleri tespit edildi

    Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı.

    Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi.

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #2

    Depo bulundu

    Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın alt katında, daha önce market olarak kullanılan depo bulundu.

    Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü.

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #3

    20 ton ürün çıktı

    Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi.

    DHA’nın haberine göre soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesi'ne ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #4

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #5

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #6

    FETÖ’nün gıda deposu Bartın’da ortaya çıktı #7


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