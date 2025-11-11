FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

- İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, eğitim yapılanması faaliyetleri süren 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- Firari 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde eğitim yapılanma faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
18 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, 18 şüpheli yakalandı.
6'SI YURT DIŞINDA
Firari 6 şüphelinin, yurt dışında olduğu belirlendi.