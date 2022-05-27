FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik başlatılan operasyonda 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.

31 kişi hakkında yakalama kararı

31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.