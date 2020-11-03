FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli var

5 ilde eş zamanlı 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda 'Garson' kod isimli gizli tanığın SD kartından birçok isim çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri; polis akademisinden ilişiği kesilen 15 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM şube tarafından yürütülen operasyonda, 'Garson' kod isimli gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD kartta isimleri bulunan EGM personeli ve akademiden ilişiği kesilen EGM personel adayları ve mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişiler tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler arasında 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesi öğrencisi, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversite büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan 15 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanma çalışması sürüyor.