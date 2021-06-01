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    FETÖ'nün sözde Ümraniye Yeşilvadi sorumlusu tutuklandı

    Saklandığı gaybubet evinde ekipler tarafından yakalanan FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu Hüseyin G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 01:10
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    FETÖ'nün sözde Ümraniye Yeşilvadi sorumlusu tutuklandı

    İstanbul’da düzenlenen operasyonda FETÖ’nün Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olarak bilinen Hüseyin G., saklandığı gaybubet evinde saklanırken yakalandı.

    ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin G. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ByLock kullanıcısı olduğu ve tepe yönetimle ilişkisi tespit edilen Hüseyin G, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde sahte kimlikle yakalanmıştı.

    FETÖ nün sözde Ümraniye Yeşilvadi sorumlusu tutuklandı #1

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