FETÖ'ye yönelik 2 ilde eş zamanlı operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sızdıkları belirlenen 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İHA

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli yeni bir operasyon düzenlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlara yönelik yapılan çalışmalar sonrası düğmeye basıldı.

Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı personelleri olup (vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı), örgüt sorumlularınca operasyonel hat kullanmak suretiyle oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe-ankesör-kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı ve/veya aynı meslek mensubu şahıslarla arandıkları tespit edildi.

Yazılı sınav sorularına eriştiler

Bir kısmı hakkında da örgütsel eylemlere ilişkin beyan bulunan 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)