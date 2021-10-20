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- Fikirtepe'de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı
Fikirtepe'de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı
Kadıköy'de bilinmeyen sebeple başlayan yangını fark eden devriye ekipleri, alevlerin sıçradığı bina sakinlerini tahliye etti.
- DHA
- 20.10.2021 - 13:36
- Güncelleme : 20.10.2021 - 14:36
İstanbul Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm için söküm çalışmalarının başlatıldığı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın büyüyerek yanındaki 2 binaya sıçradı.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerinde devriye gezen polis ekiplerinin büyüyen yangını fark etmesi sonucu 2 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.
Tahliye işleminin ardınan polis ekiplerince itfaiyeye haber verildi.
Fikirtepe'de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı VİDEO
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.