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    Fikirtepe'de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı

    Kadıköy'de bilinmeyen sebeple başlayan yangını fark eden devriye ekipleri, alevlerin sıçradığı bina sakinlerini tahliye etti.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 14:36
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    Fikirtepe'de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı

    İstanbul Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm için söküm çalışmalarının başlatıldığı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

    Yangın büyüyerek yanındaki 2 binaya sıçradı.

    BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

    Olay yerinde devriye gezen polis ekiplerinin büyüyen yangını fark etmesi sonucu 2 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.

    Tahliye işleminin ardınan polis ekiplerince itfaiyeye haber verildi.

    Fikirtepe'de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı VİDEO

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #1

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #2

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #3

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #4

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #5

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #6

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #7

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #8

    Fikirtepe de kentsel dönüşümdeki evde çıkan yangın binalara sıçradı #9

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