Film sahnelerini aratmayan kaçış kapanla son buldu

İki yaşındaki kızını alıp otomobille Konya’dan yola çıkan ve eşinin ihbarı üzerine polisi alarma geçiren psikolojik tedavi gören kadın sürücü, kapana girerek durduruldu.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen A.K.Ç. (34), eşinin evde olmadığı sırada 2 yaşındaki kızı F.Ç’yi de alarak 42 GG 205 plakalı otomobille evden ayrıldı.

Kısa bir süre sonra eve geldiğinde eşini ve çocuğunu göremeyen S.Ç. (36), eşinin psikolojik sorunları olması ve tedavi görmesi nedeniyle durumu hemen polise bildirdi.

PLAKA TANINDI, ARAMA BAŞLADI

İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının kullandığı otomobili Aksaray-Konya karayolunda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla bularak, Aksaray istikametine gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Aksaray yönünde yaklaşık 5 kilometre ileride uygulama yapan ekiplere, anonsla bilgi verildi.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI

Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kadının kullandığı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. A.K.Ç. polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, aşırı süratli şekilde Aksaray istikametine kaçmaya devam etti. Bu sırada Kızören mevkisinde bulunan jandarma ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra Kızören mevkisinde jandarma ekiplerinin de dur ihtarına uymayarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü A.K.Ç., Aksaray istikametine devam etti.

HER GÜZERGAHI GEÇTİ

Yol güzergahındaki Aksaray’ın Sultanhanı İlçe Polis Merkezi’ne de bilgi verildi. Buradaki ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, A.K.Ç. yine ‘dur’ ihtarına uymayarak, hızla Aksaray istikametine kaçmayı sürdürdü.

AKSARAY GİRİŞİNDE KAPAN KURULDU

Aksaray girişinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Kadın sürücü için uygulama noktasından 500 metre ileriye kapan kuruldu. Sivil ekip otosunun takip ettiği A.K.Ç., kapana varmadan önce kurulan uygulama noktasından bir polis memurunun üzerine aracını sürerek kaçtı. Bunun üzerine 500 metre ileride bulunan kapan, diğer polis ekipleri tarafından açıldı.

DURMAK ZORUNDA KALDI

A.K.Ç. otomobille kapanın üzerinden geçerken, patlayan lastikler bir süre sonra indi. Karasu Kavşağı'na kadar devam eden kadın sürücü, burada lastiklerinin inmesi ve kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlar olması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri her ihtimale karşı yolda ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, lastikler polis ekiplerince bıçakla kesilerek tamamen patlatıldı.

KADIN VE ÇOCUĞUN SAĞLIĞI İÇİN OTOMOBİLİN CAMI KIRILDI

Araç içerisinde kapıları kilitleyen sürücü A.K.Ç., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Camları tamamen kapatarak kapıları kilitleyen kadın, uzun süre polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldı. Uzun uzun uğraşan ve yoğun bir çaba gösteren polis ekipleri, kadına kapıyı açtıramadı. Havanın sıcak, otomobilin camlarının tamamen kapalı olmasını ve araç içerisinde 2 yaşında bir kız çocuğunun bulunmasını göz önünde bulunduran polis ekipleri, bunalma ve boğulma ihtimaline karşı kadın ve kızının sağlığı açısından otomobilin camını kırmak zorunda kaldı. Polis memuru, araçtan getirdiği acil çıkış demiri ile otomobilin sağ ön camını kırdı ve içeriye hava girmesini sağladı.

EŞİNİ ARADI

Eliyle camları temizleyen polis, bu sefer de kadının çığlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kadının psikolojik sorunları olması nedeniyle polis ekipleri, büyük bir hassasiyetle kadına yaklaşmaya çalıştı. İlk olarak kadının kucağında bulunan ve ağlayan kız çocuğunu almak isteyen polis ekipleri, kadının çığlıkları ve ısrarı üzerine çocuğu alamadı. Kadının sakinleşmesi için su vererek ikna etmeye çalışan ekipler, olay yerine 112 Acil Yardım ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri de kadını ikna etmek için uzun bir süre çaba sarf ederken, korkan kadın telefonla eşini aradı.

“BENİM ÇOCUĞUM”

Eşinden yardım isteyen kadın zaman zaman, “Benim çocuğum, hayır. Sabri, Sabri, Sabri lütfen gel. Biraz uzaklaşın benden. Çantamı bırak. Sabri etrafımızda bir sürü adam var. Bir dakika sessiz olun. Sabri çabuk yetiş Sabri, Fatma çok korktu. Nevşehir yolundayız. Kapıları açtılar zaten hava alıyoruz.” dedi.

“FATMA’YI KAYBETMEK İSTEMİYORUM”

Polis ekipleri korkmaması gerektiğini defalarca söylemesine rağmen korkularını gideremeyen ve sürekli ağlayan A.K.Ç., “Lütfen beni bir rahat bırakın. Kapıları kapatın. Eşimle rahatça konuşayım, sonra ne olacaksa olsun. Sabri korkuyorum. Korkumu giderecek bir şey söyler misin bana. Senin sesini duymak istiyorum. Fatma’mı almazlar değil mi? Sabri, Fatma’yı kaybetmek istemiyorum.” telefonda eşine ağladı.

POLİS, ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ YIKAYARAK SÜRÜCÜYE SU VERDİ

Uzun uğraşlara rağmen bir türlü ikna olmayan kadın, telefonun bir ucunda da eşi tarafından araçtan inmesi yönünde ikna edilmeye çalışıldı. Annesinin kucağında ne olduğunu anlamayan ve çığlıklarla ağlayan 2 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna süresince havasızlıktan ve terden sırılsıklam olan kız çocuğunun yüzünü ve kafasını, polis ekipleri araç içerisinde yıkadı. Ardından telefonda eşinin, polisin ve sağlık ekiplerinin büyük çabasıyla ikna olan kadın, kucağında çocuğuyla birlikte araçtan inerek ambulansa bindirildi.

AKSARAY’DA TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Yardım ekipleri, çocuk ve kadına ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içerisinde yaptı. Ambulans içerisinde sedyeye yatırılan kadın, çocuğunu bir an kucağından bırakmadı. İlk müdahalelerinin ardından kadın ve kızı, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Kadın ve çocuğu, acil serviste tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.