'Filmlere yorum yaparak para kazanın' vaadiyle dolandırdılar "Görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" vaadiyle 18 ilde 23 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 kişi, Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İHA

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden "görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" vaadiyle mağduriyet yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti.

4 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen 4 aylık planlı operasyon sonucunda, şüpheli kişilerin sosyal medya üzerinden verilen reklam linkleri aracılığıyla mağdurlardan hesaplarına para transfer ettiği, bu parayı kendi aralarında dolaştırdığı ve sonrasında kripto para yoluyla yurt dışına aktardığı tespit edildi.

18 ilde 23 kişiyi 6 milyon lira dolandırdılar

Şüpheli kişilerin bu yöntemle Karabük dahil olmak üzere toplamda 18 ilde 23 kişiyi dolandırarak yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

8 kişi yakalandı, 1 şüpheli aranıyor

Yapılan operasyon kapsamında Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü.

7 zanlı tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)