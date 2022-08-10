Firari DEAŞ hükümlüsü, Gaziantep’te yakalandı

DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile yargılandığı davada hakkında hapis cezası çıkan V.M. isimli şüpheli, Gaziantep’te yakalandı.

Gaziantep’te, terörle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile yargılanan ve hapis cezası alan V.M. isimli şahsın kentte olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Operasyonla gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre; ekipler, firari hükümlü V.M.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyete götürüldükten sonra adliyeye sevk edilen V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.