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    Firari emekli tuğgeneral, yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen emekli tuğgeneral Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 10:52
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    Firari emekli tuğgeneral, yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli tuğgeneral N.C. hakkında 27 Ocak 2021 tarihinde gözaltı kararı verildi.

    Arama çalışmaları süren emekli tuğgeneral N.C. hakkında yakalama emri çıkarıldı.

    YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Firari tuğgeneral, Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı.

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