Firari Faruk Fatih Özer, 8 mağdura 2 milyon lira gönderdi

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı dolandıran firari CEO Faruk Fatih Özer, şikayetlerini geri çekmesi karşılığında iddiaya göre 8 müştekiye ödeme yaptı.

Yaklaşık 400 bin kişinin dolandırıldığı Thodex soruşturması devam ediyor.

Şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer yurt dışında firari bulunurken, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mağdur avukatlarından Sinan Keskin, Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.

UZLAŞMALAR BAŞLADI

Uzlaşma görüşmelerini müvekkiller ile hak ve menfaat gereğince yürüttüklerini anlatan Sinan Keskin, "Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik." dedi.

DİĞER MAĞDURLARA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Birçok müvekkile ulaşmaya çalıştıklarını belirten Sinan Keskin, şöyle devam etti:

"Zamansal anlamda tabii bir kısıtlılık söz konusu, birçok müvekkilimiz olduğu için tek tek onları arıyoruz. Bu yeni gelişmeden onları haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir kısım müvekkillerimiz bu uzlaşma kapsamında zararlarının giderilmesini kabul ettiler. Biz de demin anlattığım gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetten vazgeçme dilekçelerini verdik. Tabii uzlaşma kapsamında zararları giderilen müvekkiller yakınlarına da bunları aktardılar. Ofisimizi bir hayli bu konuyla ilgili arayan şu anda mağdurlar söz konusu. Aynı zamanda yeni vekaleten çıkartan müvekkillerimiz de var. Bunlarla ilgili uzlaştırma görüşmeleri devam ediyor.

"HİÇ TAHSİL EDİLEMEZ DİYE BAKILAN BİR DOSYAYDI"

Tahsil edilemeyecek bir dosyayla ilgili daha doğrusu hiç tahsil edilemez diye bakılan bir dosya, epeyce de bir uğraştık biliyorsunuz gelinen süre itibarıyla. Burada tahsilatları şu anda yapmış bulunuyoruz. Tabii ki kabul eden müvekkillerimle ilgili söz konusu oluyor. Faruk Fatih Özer tabii ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabii bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz."





"ŞU ANA KADAR 8 KİŞİYE 2 MİLYON LİRA ÖDENDİ"

Şikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, "Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir." dedi.

Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Geçen hafta sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını. Aynı zamanda da buna istinaden dediğim gibi savcılıktan suç duyurusuna ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini de sunduk.

"PARA HESABA GELİNCE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİYORLAR"

Biz burada özellikle şuna dikkat ediyoruz; bu uzlaştırma kapsamında anlaşılan miktarın banka hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol ediyoruz. Teyidini alıyoruz, para yatırıldıktan sonra şikayetten vazgeçme dilekçelerini savcılık makamına sunuyoruz."