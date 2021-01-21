Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de yakalandı

Bir markette reyon görevlisi olarak çalıştığı tespit edilen firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarisi bir şahsa yönelik yakalama çalışması yürüttü.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.’nin Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde yaşadığını belirledi.

TUTUKLANDI

Tespit edilen adrese yapılan operasyonla K.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARKETTE REYON SORUMLULUĞU YAPTI

K.C.’nin, Kırıkkale’de 11 yıl boyunca FETÖ ile iltisaklı özel dershanede matematik öğretmeni olarak çalıştığı, ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Sanığın, firarda olduğu dönemde Şirintepe Mahallesi’ndeki bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı ortaya çıktı.





