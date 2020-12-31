- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Firari FETÖ'cü komiser, Sakarya'da yakalandı
Firari FETÖ'cü komiser, Sakarya'da yakalandı
FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan eski komiser, annesinin evinin önünde yakalandı.
- DHA
- 31.12.2020 - 16:35
- Güncelleme : 31.12.2020 - 16:42
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ'cü komisere yönelik operasyon düzenledi.
FETÖ'cülere yönelik operasyonlar kesintisiz devam ederken, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser M.B.'nin Sakarya'da olduğu belirlendi.
ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI
Ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu M.B., Arifiye ilçesinde, annesinin evinin önünde yakalandı.
İHRAÇ EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ
M.B.'nin, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görevliyken, 'FETÖ/PDY üyeliği' nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.