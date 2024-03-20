Firari FETÖ'cü vali Pek, gaybubet evinde yakalandı

İHA

Güvenlik güçlerinin yurt içindeki terör yapılanmalarına yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski vali Ahmet Pek'in yakalandığını açıkladı.

Gaybubet evinde yakalandı

Yapılan açıklama şöyle:

FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.