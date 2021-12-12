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    Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi

    Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ‘Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe, Ukrayna’da yakalandı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 10:21
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    Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi

    Adana’da, polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe (35), yargılama sırasında tahliye edildi.

    Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    KIEV’DE OLDUĞU SAPTANDI

    Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi, firari hükümlünün Ukrayna’nın Kiev kentinde olduğunu saptayınca, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderildi.

    Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi #1

    KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

    Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana’ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi #2

    Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi #3

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