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- Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi
Firari ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalanıp Adana’ya getirildi
- İHA
- 12.12.2021 - 10:21
Adana’da, polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe (35), yargılama sırasında tahliye edildi.
Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
KIEV’DE OLDUĞU SAPTANDI
Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi, firari hükümlünün Ukrayna’nın Kiev kentinde olduğunu saptayınca, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana’ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.