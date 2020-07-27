Fırat Kalkanı alanında 1 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili MSB'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandıların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

BÖLGEDE BARIŞ VE HUZUR SAĞLANIYOR

Açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

SABAH SAATLERİNDE DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Bakanlık, sabah saatlerinde, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamış, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı duyurulmuştu.