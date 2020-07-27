Dolar
6.848
0%
Euro
8.0053
0.2843%
Altın
1939.71
2.0078%
Borsa
1200.51
0.7125%
G. Altın
427.319
2.0251%
Bitcoin
69917.62
5.7053%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Fırat Kalkanı alanında 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 11:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı alanında 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

    Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili MSB'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

    1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandıların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    BÖLGEDE BARIŞ VE HUZUR SAĞLANIYOR

    Açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

    SABAH SAATLERİNDE DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

    Bakanlık, sabah saatlerinde, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamış, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı duyurulmuştu.

    Fırat Kalkanı alanında 1 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Görüş Bildir