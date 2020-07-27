- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Fırat Kalkanı alanında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı alanında 1 terörist etkisiz hale getirildi
- İHA
- 27.07.2020 - 11:01
- Güncelleme : 27.07.2020 - 11:01
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.
Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili MSB'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandıların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
BÖLGEDE BARIŞ VE HUZUR SAĞLANIYOR
Açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.
SABAH SAATLERİNDE DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Bakanlık, sabah saatlerinde, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamış, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı duyurulmuştu.