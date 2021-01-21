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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 21.01.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:24
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi oeprasyonlarla terör örgütlerine karşı mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesine devam ediyor.

    Ülke içerisinde terör örgütü PKK'ya katılımlar oldukça azalmışken, sınır bölgelerinde de ara ara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine saldırı girişimleri gerçekleşiyor.

    TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI

    MSB, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı bölgesine ateş açıldığını duyuran bir açıklamada bulundu.

    PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucunda, 3 teröristin kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    3 TERÖRİST, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #2

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