Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs bozuldu. Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılırken, onlarca kişi yolda kaldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde iki metrobüs çarpıştı.

Feci kazada 99 kişi yaralandı.

Tek yönden seferler yapıldı

Daha o kazanın şoku atlatılmazken, bugün saat 13.45'te Florya'da Söğütlüçeşme'ye doğru giden metrobüs arızalandı.

Araç yoluna devam edemezken, arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapıldı.

Çok sayıda kişi yolda kaldı

İHA'nın haberine göre metrobüste bulunan çok sayıda kişi de yolda kaldı.

Araçtan inen yolculardan bazıları yürümek zorunda kalırken, bazıları ise yol kenarında bekledi.

Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı VİDEO