Haber Merkezi

Seçim tarihi yaklaştıkça muhalif medyada propaganda dozu artmaya devam ediyor.

Özellikle yabancı sermayeli medya şirketleri açıktan muhalefete oy isteyecek boyutlara ulaştı.

Amerikan sermayesi FOX da onlardan biri.

FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun, son bülteninde adeta Muhalefet için kadınlardan oy istedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kaldırılacağına yönelik tartışmalara değinen Tosun iktidara yüklendi.

Bu seçimin kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Tosun şöyle konuştu:

"Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...



Bizzat Cumhurbaşkanı kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...



Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"