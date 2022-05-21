- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye'ye getirildi
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye'ye getirildi
Fransa’da boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Akif Özer, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Küçük çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- 21.05.2022 - 17:46
9 Mayıs tarihinde Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif Özer, yoğun bakıma alındı.
6 yaşındaki talihsiz çocuk, babası Bülent Özer'in talebi üzerine Türkiye'ye getirildi.
6 yaşındaki çocuğun Türkiye'ye getirilmesi için, Sağlık Bakanlığı ambulans jeti harekete geçti.
Bursa'da tedaviye alındı
Akif'i alıp Strazburg şehrinden havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans jet, 16:40 sularında Bursa Yenişehir Havalanı'na iniş yaptı.
Akif Özer, havaalanında bekletilen özel ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere yola çıktı. Özer için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.