Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye'ye getirildi

Fransa’da boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Akif Özer, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Küçük çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

9 Mayıs tarihinde Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif Özer, yoğun bakıma alındı.

6 yaşındaki talihsiz çocuk, babası Bülent Özer'in talebi üzerine Türkiye'ye getirildi.

6 yaşındaki çocuğun Türkiye'ye getirilmesi için, Sağlık Bakanlığı ambulans jeti harekete geçti.

Bursa'da tedaviye alındı

Akif'i alıp Strazburg şehrinden havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans jet, 16:40 sularında Bursa Yenişehir Havalanı'na iniş yaptı.

Akif Özer, havaalanında bekletilen özel ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere yola çıktı. Özer için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.