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    Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye'ye getirildi

    Fransa’da boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Akif Özer, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Küçük çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
    • 21.05.2022 - 17:46
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    Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye'ye getirildi

    9 Mayıs tarihinde Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif Özer,  yoğun bakıma alındı.

    6 yaşındaki talihsiz çocuk, babası Bülent Özer'in talebi üzerine Türkiye'ye getirildi.

    6 yaşındaki çocuğun Türkiye'ye getirilmesi için, Sağlık Bakanlığı ambulans jeti harekete geçti.

    Bursa'da tedaviye alındı

    Akif'i alıp Strazburg şehrinden havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans jet, 16:40 sularında Bursa Yenişehir Havalanı'na iniş yaptı.

    Akif Özer, havaalanında bekletilen özel ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere yola çıktı. Özer için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

    Fransa da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye ye getirildi #1

    Fransa da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye ye getirildi #2

    Fransa da boğulma tehlikesi geçiren çocuk Türkiye ye getirildi #3


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