Fransa’da ölü bulunan Muhyettin Aydın'ın 100 kez bıçaklandığı ortaya çıktı

Kayıp ihbarı yapılan Türk gencinin gölette bulunan cansız bedenine otopsi yapıldı. Gencin, 100 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra beton bir blokla ağırlaştırılarak gölete atıldığı belirlendi.

Fransa’nın Lille şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Muhyettin Aydın, geçen hafta kayboldu.

Aydın için kayıp ihbarı yapılırken, aradan geçen 1 haftanın ardından genç adamın cansız bedeni Rennes şehrindeki Apigne göletinde ölü bulundu.

Muhyettin Aydın'ın cansız bedenine yapılan otopside ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

100 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜP, GÖLETE ATTILAR

Sonuçlara göre Aydın'ın 100 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra beton bir blokla ağırlaştırılarak gölete atıldığı belirlendi.

Olayın nedeni şimdilik belirsizliğini korurken, Rennes Cumhuriyet Savcılığı, 14 Eylül 2021 Salı günü dava açtı.

KATİLLER BULUNAMADI

Aydın'ın katil ya da katilleri henüz bulunamadı.

Görgü tanıklarının polise verdiği bilgilere göre Aydın, en son bir kahvede kağıt oynadıktan sonra saat 23.00 civarında gelen bir telefon sonrasında bulunduğu yerden otomobiliyle ayrıldı.

Daha sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.

AİLEYLE CİNAYET ARASINDAKİ BAĞLANTI

Emniyet yetkilileri soruşturma kapsamında Rennes'de bir dairede inceleme yaptı.

Dairede Aydın'ın temasta olduğu düşünülen üç çocuklu bir Türk ailenin yaşadığı ve cesedin bulunmasından birkaç gün önce Türkiye'ye giden aileden o günden beri haber alınmadığı belirtiliyor.

Polis, bu aileyle cinayet arasında ne tür bir bağlantı olduğu konusunda açıklama yapmadı.