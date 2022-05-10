Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı.

23 Nisan Ulusal Egenemlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da ülke genelinde büyük coşku ile kutlandı.

Bayram Türkiye'de olduğu kadar yurt dışındaki Türk okulları ve Türk kuruluşlarında da kutlandı.

Fransa'daki Türk okulunda 23 Nisan kutlaması

O ülkelerden biri de Fransa.

Her milli bayramda görmeye alışık olduğumuz ideolojik bağnazlığın bir örneği bu yıl yurt dışından geldi.

Fransa'daki bir Türk okulundan 23 Nisan görüntüleri VİDEO

Atatürk'e secde ettirdiler

Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliği 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı.

Görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde Türk bayraklarına sarılı çocukların duvardaki Atatürk portresi, Fransa ve Türk bayrağına karşı secde ettikleri görülüyor.

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.