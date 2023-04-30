FSM Köprüsü'nde düğün konvoyu tepki topladı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği yavaşlatarak ilerleyen çakarlı ve lüks araçların bulunduğu konvoyun geçişi kameralara yansıdı.

DHA

Yurt genelinde yapılan asker uğurlama, sünnet ve düğün gibi etkinliklerde hiç değişmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.

Verilen cezalara rağmen kendini bilmez kişiler aynı şeyleri yapmaya devam ediyor.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatan düğün konvoyu trafiği yavaşlattı.

Çakarlı gelin aracı

Konvoydaki çakarlı gelin aracı dikkat çekerken, konvoydakiler camlardan çıkarak yaktıkları meşalelerle ilerledi. Korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoy, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Polisler harekete geçti

Edirne yönüne ilerleyen konvoyu sürücüler cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.