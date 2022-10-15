Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne İETT otobüsü siper oldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsüne siper oldu.

Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti.

"Bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor"

O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Görüntülerde; İETT otobüsünün motokuryeyi rüzgârdan koruduğu ve o anları kayda alan sürücünün ise “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor" dediği görülüyor.

FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu VİDEO