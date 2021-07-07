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    FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza

    Köprü girişinde 4 aracın karıştığı kaza araç kamerasıyla görüntülendi. Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 09:14
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    FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza

    Dün öğlen saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Ankara istikametinde zincirleme kaza yaşandı.

    34 ECP 459 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak önündeki otomobile çarptı.

    4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Kamyonet daha sonra sol şeritten seyreden otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobile de vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu.

    Kaza anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza

    FSM Köprüsü nde zincirleme kaza #1

    FSM Köprüsü nde zincirleme kaza #2

    FSM Köprüsü nde zincirleme kaza #3

    FSM Köprüsü nde zincirleme kaza #4

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