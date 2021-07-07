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FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza
Köprü girişinde 4 aracın karıştığı kaza araç kamerasıyla görüntülendi. Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.
- DHA
- 07.07.2021 - 09:14
Dün öğlen saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Ankara istikametinde zincirleme kaza yaşandı.
34 ECP 459 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak önündeki otomobile çarptı.
4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kamyonet daha sonra sol şeritten seyreden otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobile de vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu.
Kaza anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza