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- FSM Köprüsü’ndeki kazada ölen gencin görüntüleri
FSM Köprüsü’ndeki kazada ölen gencin görüntüleri
- İHA
- 10.05.2021 - 09:51
- Güncelleme : 10.05.2021 - 10:43
22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, 34 DSU 607 plakalı motosikletiyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde seyretmeye başladı.
Genç bir süre sonra seyir halindeyken motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi.
Ancak gidon hakimiyetini kaybeden Sözcü, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savruldu.
Ebubekir Sözcü, olay yerinde feci şekilde can verdi.
TEK TEKER YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni, ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan gencin, İstanbul’un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anların görüntüleri ortaya çıktı.
FSM Köprüsü’ndeki kazada ölen gencin görüntüleri VİDEO