Köprü üzerinde makas atarak ilerleyen ve polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, peşine takılan polisten kurtulmak için TEM'de ters yönde ilerleyerek trafiği birbirine kattı.

Dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, polis ile kamyonet şoförü arasında kovalamaca yaşandı.

Makas atarak ilerlediği iddiası ile durdurmak istenen sürücü, uyarıları dikkate almayarak hızla yoluna devam etti.

TERS YÖNDE KAÇMAYA BAŞLADI

Motosikletli trafik polisleri aracın peşine düşerek, sürücünün yolunu kesmek istedi. Sürücü ise Beykoz TEM otoyolunda ters yöne girerek yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra Kavacık Sapağı'ndan içeri girdi.

TRAFİKTE TEHLİKE SAÇTI

Trafikte bulunan diğer araç sürücüleri korku dolu anlar yaşarken, duruma korna çalarak tepki gösterdi. Ekipler kamyoneti bir süre kovaladıktan sonra araç gözden kayboldu. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

FSM'de makas atan sürücünün polisten kaçma anı VİDEO



SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kamyonetin plakasını tespit eden polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'ters şeritte ilerlemek', 'makas atmak' ve 'tehlikeli şerit değiştirmek'ten cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

"ÜZERİMİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

O anlara şahit olan bir sürücü, "Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde giderken araçla polisin tartıştığını gördük. Bir süre tartıştılar ve polis kenara çekmesini söyledi. Ama araç kenara çekmedi. Biraz daha ilerledikten sonra polis motorlu olduğu için ileri gidip yolu kapattı. Bunlar da fark edince ters istikamette üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayağı bir korkutucuydu." dedi.