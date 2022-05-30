Gaziantep'te canlı bomba görünümlü şüpheli: Boşandığım için sesimi duyurmaya çalışıyordum

Canlı bomba görünümü ile geldiği İl Emniyet Müdürlüğü önünde vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit, eşi ile boşandığı için yetkililere sesini duyurmaya çalıştığını söyledi.

Gaziantep’te geçtiğimiz perşembe günü canlı bomba paniği yaşandı. Başında bere ve üzerinde kaban olan Ümit Koçyiğit, İl Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne geldi.

Kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı.

Polislerin uyarısına rağmen içeri girmeye çalışan Koçyiğit, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA’nın haberine göre; bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede, Koçyiğit'in üzerinde ve yanındaki poşette patlayıcıya rastlanmadı.

20 suç kaydı olduğu belirlendi

Hastaneye kaldırılan şüphelinin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı, ayrıca hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanma suçlarından 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Psikolojik tedavi gördüğü saptanan Ümit Koçyiğit'in terör bağlantısı bulunmadı. Tedavisinin ardından emniyette sorgulanan Koçyiğit, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

“Amacım korku ya da panik yaratmak değildi”

Ailevi sorunları olduğunu, eşiyle boşandığını söyleyen Koçyiğit, nöbetçi hakimlikte şu açıklamalarda bulundu:

“Amacım korku ya da panik yaratmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim.”

Hakimlik, savunmasının ardından Koçyiğit'i tanık beyanları, olay yeri incelemesi ve bomba düzeneğine benzer bir mekanizma bulundurmasından dolayı 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Gaziantep'teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar VİDEO ARŞİV