Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan gence gözaltı

Sosyal medya için çektiği videolarla tanınan Yunus Emre Özer, son hareketi ile polis ekiplerini harekete geçirdi.

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlamıştı.

Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülmüştü.

Sosyal medyada beğeni toplama uğruna canını hiçe sayan Özer'in o görüntülerinin ardından polis ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINDA

Özer hakkında, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Özer dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Özer'in polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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