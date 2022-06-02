Galata'da kendini yakan genç kurtarılamadı

Herkesin gözü önünde bir anda kendini tinerle yakan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi Meydanı'nda, 2 gün önce görenleri şoke eden bir olay yaşanmıştı.

İHA'nın haberine göre; eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi.

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence, çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Hayati tehlikesi bulunuyordu

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı.

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

Kurtarılamadı

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti.

Olay öncesi ailesini aradı

Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı.

Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "kendini yakacağım" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.