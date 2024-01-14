Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan turist hastanede İstanbul'da haber alınamayan turist çift, Galata'da 2 gün önce kiraladıkları evde temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunurken, turistlerden Norveçli erkek hayatını kaybetti, Yunan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

İHA

Beyoğlu'ndaki Galata semtinin Hacımimi Mahallesi'nde, Norveç vatandaşı 52 yaşındaki Egil Skarbo ve Yunanistan vatandaşı 31 yaşındaki Avangelia Vrakani, 2 gün önce bir mobil uygulama aracılığıyla sokakta bulunan bir binadaki daireyi kiralamıştı.

Daireye giren apartman görevlisi İbrahim E., çiftten haber alamayınca ev sahibini arayarak durumu bildirdi.

Yatak odasında hareketsiz bulundular

Kapıyı açan olmadığı için yedek anahtarla içeri giren İbrahim E., çifti yatak odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Norveçli hayatını kaybetti, Yunan turist hastanede

Apartman görevlisi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Norveçli adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yunanistan vatandaşı kadın ise hayati belirtiler gösterdiği için ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kesin ölüm sebebi inceleme sonucu belli olacak

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)