Bodrum'daki Gamze'nin cinayetinde kan donduran detaylar

Boynu kırılarak öldürülen Gamze'nin cinayetiyle ilgili görülen duruşmada, aile yakınları farklı iddialarda bulunarak birbirini suçladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak'ta kan dondurucu bir olay yaşandı.

Olayda, 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü bulunmuştu.

Sessiz bir şekilde defnedilen Sakallıoğlu'nun hayatını kaybetmesi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

Ölüm sebebinin boyun kırılması olduğu öğrenildi

Genç kıza yapılan otopsi sonrasında ölüm sebebinin boyun kırılması olduğu tespit edildi.

9 kişi gözaltına alındı

Harekete geçen ekipler tarafından, 9 ay sonra Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, ağabeyi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu ve Gamze’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse gözaltına alındı.

5 şüpheli serbest bırakıldı

Cinayete kurban giden Gamze'nin ağabeyi Mefar, yengesi Nazlı, eniştesi Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu dün adliyeye sevk edilmişti. Yapılan sorgunun ardından mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrollü serbest bırakılmıştı.

Aile yakınları rahat davrandı

Bugün adliyeye sevk edilen Gamze’nin annesi Turcen, baba Mehmet Halil, ablası Fatma Köse ve Ramazan Köse’nin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Herkes suçu birbirine attı

Ramazan Köse ve abla Fatma Köse sessiz kalırken baba Mehmet Halil ise Ramazan Köse’den şüphelendiğini, eşi Turcen’den şüphelenmediğini açıkladı.

"Katil ben değilim"

Gamze'nin annesi Turcen ise "Kızımın katilini bulacağız." diyerek "Katil ben değilim, eşim benden şüphelenmez hep birlikte katili bulacağız." diyerek adliyeye girdi.

Sevgisilinden yeni iddia

Gamze Sakallıoğlu’nun sevgilisi olduğu ileri sürülen Ramazan Köse’nin, Gamze’nin annesiyle ile ilişki yaşadığı ve kızını Ramazan Köse nedeniyle öldürdüğü iddia edildi.

Ablası farklı şeyler anlattı

Diğer iddia ise Gamze’nin ablası F.S.’nin, anne ve babasının yaşadığı evi sattırmak istediği, Gamze’nin ise duruma karşı çıkarak ablasıyla aralarında tartışma çıktığı ileri sürüldü.