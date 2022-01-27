Gamze'nin ölümünde tutuklanan anne: Çikolataya alerjisi vardı

Yatağında ölü bulunan ve boyun kemiğinin kırıldığı saptanan Gamze Sakallıoğlu'nun annesi, kızının bir gece önce alerjisi olduğu çikolata yediğini söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler tespit edilmişti.

ANNESİYLE BABASI TUTUKLANDI

Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside ise Gamze Sakallıoğlu’nun boyun kemiğinin kırıldığı belirlenerek anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu tutuklanmıştı.

Bugün ise Sakallıoğlu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı.

"AKŞAM ÇİKOLATA YEMİŞTİK, ALERJİSİ VARDI"

Anne Turcen Sakallıoğlu ifadesinde, "Akşam eve misafir geldi. Lahmacun ve çikolata yedik. Daha sonra misafirler gitti. Kızım normalde kendi odasında yatardı ama ağabeyinin odasında uyudu. Sabah kalktım, kızıma seslendim. Cevap vermeyince yanına gittim. Yüzüstü yatakta hareketsiz yatıyordu. Hemen jandarmayı aradım. Normalde kızımın çikolataya alerjisi var. Kızımı gelinim ya da onun annesi öldürdü." dedi.

EŞİ DE AYNI İFADEYİ VERDİ

Mehmet Halil Sakallıoğlu ise "Akşam misafirler geldi, lahmacun ve çikolata yedik. Gelen misafirin arabası arıza yaptı, onlara yardımcı oldum. Daha sonra uyudum. Sabah eşimin bağırış sesleriyle uyandım, kızım hareketsiz yatıyordu." ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan mahalleli, Turcen Sakallıoğlu'nun psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.