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    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 20:50
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 21:08
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    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu.

    Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı.

    ANNE VE BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Anne T.S ve baba M.H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gamze Sakallıoğlu’nun cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nden yakınları tarafından alınarak bugün toprağa verildi.

    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı VİDEO

    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı #1

    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı #2

    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı #3

    Gamze’nin ölümünde yeni gelişme: Anne ve babası tutuklandı #4


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