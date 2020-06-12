Gayri resmi eşini vurdu, 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Aracında GPRS olan sevgilisinin nereye gittiğini takip eden ve aldatıldığını düşünüp genç kadını hastanede silahla vuran doktor için 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 7 Kasım 2019'da sevgilisi ve meslektaşı Aıda Khasıyeva’nın aracını GPRS (konum bulucu) ile takip eden doktor Celal Tosunoğlu aldatıldığını düşünerek, genç kadını hastanede silahla yaralamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

4 YAŞINDA ÇOCUKLARI VAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Celal Tosunoğlu’nun özel bir tıp merkezinin sahibi olduğu ve Aıda Khasıyeva’nın ise 5 yıl önce pratisyen hekim olarak bu tıp merkezinde çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan uyruklu Aıda Khasıyeva ile Tosunoğlu arasında duygusal bir ilişki yaşandığı ve bu beraberlikten şu an 4 yaşında bir çocuklarının olduğu da iddianamede anlatıldı.

Avcılar’da sevgilisini vuran doktor İZLE

SINIR DIŞI EDİLMEMESİ İÇİN SEVGİLİSİNİ HİSSEDAR YAPTI

İddianamede Khasıyeva’nın sınır dışı edilmemesi için Tosunoğlu’nun hastanenin yüzde 40 hissesini sevgilisine devrettiği açıklandı.

Tosunoğlu’nun kalp krizi geçirdiği için hastaneyi Aıda Khasıyeva’nın yönettiği, bu süreçte de başka biriyle aşk yaşadığı gerekçesiyle ikili arasında sık sık tartışma yaşandığı ifade edildi.

ARAÇTAKİ GPRS’TEN NEREYE GİTTİĞİNİ TAKİP ETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen doktor Tosunoğlu, gayri resmi ilişki yaşadığı Khasıyeva’nın başka bir adamla ayrı ev tuttuğunu ve bu nedenle kendisinden ayrılmasını ve hastaneyi bırakmasını istediğini söyledi.

Tosunoğlu, olay günü gayri resmi eşi ile ortak kullandığı aracın GPRS kayıtlarından İSTOÇ tarafına doğru gittiğini gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını da aktardı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFADESİNİ YALANLADI

Tosunoğlu ifadesinde sevgilisinin elinde tabanca gördüğünü ve almaya çalıştığı esnada patladığını söyledi. Ancak iddianamede yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde Tosunoğlu’nun tabanca ile kadının odasına giriş yaptığı, bu nedenle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.

KENDİSİNİ VURAN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Aıda Khasıyeve ise 23 gün sonra alınabilen ifadesinde silahın sanığın elinde olduğunu ve almak isterken patladığını ifade etti. Khasıyeve olayın kazara olduğunu aktararak, şikayetçi olmadığını söyledi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede ifadelerin samimi olmadığı ve Tosunoğlu’nun öldürme kastıyla hareket ettiğinin tespitine yer verildi.

Celal Tosunoğlu’nun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.