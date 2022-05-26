Petrol
113.77
2.38%
Euro
17.5121
0.24%
Dolar
16.3118
-0.32%
Altın
969.01
-0.59%
Borsa
2449
0.00%
Bitcoin
484.415
-1.13%
BTXN Coin
13.15
-1.27%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bomba etkisiz hale getirildi

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bomba etkisiz hale getirildi

    Emniyet Müdürlüğü'ne, 'canlı bomba' olduğunu iddia ederek saldırı girişiminde bulunan 1 kişi polis tarafından vuruldu.
    • 26.05.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'te hareketli anlar...

    İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelen bir terörist, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek polisleri harekete geçirdi.

    Polisler müdahale etti

    İhtarlara rağmen bölgeden uzaklaşmayan ve 'Lailahe illallah' diyen terörist, polisler tarafından vuruldu.

    Üzerinde bomba bulunmadı

    İHA'nın haberine göre olay yerinin çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yaralı teröristin üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

    İncelemeler sonucunda teröristin üzerinde bomba süsü verilmiş bir düzenek tespit edildi. Düzenek dışında herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

    Terörist, kontrollerin ardından ise sağlık ekipleri tarafından bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan teröristin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bomba etkisiz hale getirildi VİDEO

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nde canlı bomba etkisiz hale getirildi #1

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nde canlı bomba etkisiz hale getirildi #2

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nde canlı bomba etkisiz hale getirildi #3

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nde canlı bomba etkisiz hale getirildi #4

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nde canlı bomba etkisiz hale getirildi #5

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nde canlı bomba etkisiz hale getirildi #6


    İlginizi Çekebilir

    580 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
    Gündem

    580 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

    Zeytinyağının koronavirüse etkisi, Giresun'da yapılan bilimsel çalışma ile ispatlandı
    Sağlık

    Zeytinyağının koronavirüse etkisi, Giresun'da yapılan bilimsel çalışma ile ispatlandı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir