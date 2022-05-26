Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bomba etkisiz hale getirildi

Emniyet Müdürlüğü'ne, 'canlı bomba' olduğunu iddia ederek saldırı girişiminde bulunan 1 kişi polis tarafından vuruldu.

Gaziantep'te hareketli anlar...

İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelen bir terörist, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek polisleri harekete geçirdi.

Polisler müdahale etti

İhtarlara rağmen bölgeden uzaklaşmayan ve 'Lailahe illallah' diyen terörist, polisler tarafından vuruldu.

Üzerinde bomba bulunmadı

İHA'nın haberine göre olay yerinin çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yaralı teröristin üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

İncelemeler sonucunda teröristin üzerinde bomba süsü verilmiş bir düzenek tespit edildi. Düzenek dışında herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Terörist, kontrollerin ardından ise sağlık ekipleri tarafından bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan teröristin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

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