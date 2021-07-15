Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan paniği: Görgü tanığı anlattı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki bir aslanın kafesinden kaçmasına tanıklık eden ziyaretçi, yaşadığı korkuyu anlattı. Ziyaretçi, yaralanan bakıcının kanlar içinde kaldığını söyledi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki bir aslan, bakıcısını yaraladıktan sonra kafesinden dışarı çıktı.

Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.

Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, aslan etkisiz hale getirildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Aslanın kafesinden çıktığını gören bir ziyaretçi ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığını gördüğünü söyleyen ziyaretçi, şöyle konuştu:

Hayvanat bahçesinde kaçan aslan paniği: Görgü tanığı anlattı VİDEO

“KAÇIN ASLAN GELİYOR”

“Kapıyı kırdık, içeriye girdik. Zorla kapıyı geri kapattık, hayatta kaldık. Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize ‘Kaçın, aslan geliyor’ dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize ‘Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış’ falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken, yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular.”