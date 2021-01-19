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- Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon
Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon
Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.
- AA
- 19.01.2021 - 10:44
- Güncelleme : 19.01.2021 - 10:56
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
2 ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.
2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.