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    Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon

    Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:56
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    Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

    2 ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

    2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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