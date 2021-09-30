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Gaziantep ve Kilis’te uyuşturucu operasyonu
- DHA
- 30.09.2021 - 09:31
- Güncelleme : 30.09.2021 - 10:02
Kilis ve Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılık kararıyla şüphelilerin Kilis ve Gaziantep'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 177 gram bonzai, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gaziantep ve Kilis’te uyuşturucu operasyonu VİDEO
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y., E.B., Ş.A., R.K., M.M., F.Y. ve K.A. tutuklandı, M.P., Y.Ç. ile M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.