Gaziantep'te gönüllü bakıcı, engelli kadını dolandırarak ortadan kayboldu

Gönüllü bakıcılık teklifini kabul eden şahıs, baktığı kadının banka hesaplarını takip ederek kredi başvurusunda bulunmasının ardından, hesaba yatan parayı alarak izini kaybettirdi.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki engelli kadın, vicdansız dolandırıcıların tuzağına düştü.

Yalnız başına yaşayan Nazlı Yüksel Samut, yıllar önce geçirdiği trafik kazasının ardından yürüyememeye başladı.

Yürüme engeli olan talihsiz kadının hayatı zorlaşmaya başladı. Bunun üzerine evinin çevresinde gördüğü M.S.K isimli şahıstan yardım istedi.

Yaşlı kadının gönüllü olarak yardım etme talebini kabul eden şahıs, bir zaman sonra kadının bilgilerini kullanarak mobil bankacılık hesabı oluşturdu.

KREDİYİ ALARAK ORTADAN KAYBOLDU

Birkaç ay fark ettirmeden yatan emekli maaşını kendi hesabına aktaran dolandırıcı, en son kredi başvurusu yaptı.

Başvurunun onaylanması üzerine yatırılan 14 bin lirayı kendi hesabına aktararak evi terk etti.

Durumu anlayan engeli kadın, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Gaziantep'de gönüllü bakıcı engelli kadını dolandırarak ortadan kayboldu VİDEO

"BENİ HASTANEYE GÖTÜRÜP GETİRDİ"

Yaşadığı süreci anlatan Nazlı Yüksel Samut, "Ben 25 yaşından beri engelliyim. Son olarak haziran ayında banyoda düştüm ve kalçamda platin kırıldı. Ondan sonra daha kötü olmaya başladım. Bir engelli maaşım var, tek yaşıyordum, kimsem yoktu. Bu şahıs da evimin önündeki kahveye sürekli gidip geliyor ve orada oturuyordu. İşsizdi. Bugün bu şahsa, 'oğlum ben kalkıp yürüyemiyorum, kendime bakamıyorum, bana yardımcı ol' dedim. 'Tamam yaparım' dedi ve her gün evime gelip bana yardım etmeye başladı. Beni birkaç kez hastaneye falan da götürüp getirdi. İlk zamanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu inkar edemem." dedi.

"HESAP HAREKETLERİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Dolandırıcının kendi hesabına para aktardığını da söyleyen Yüksel Samut, "Ondan sonra telefonumdan mobil banka uygulamasını indiriyor. Benim hesabıma giriş yapıyor ve benim hesabımdan kendi hesabına para aktarıyor sürekli. Maaşım da eksik yatmaya başlayınca 'Bankaya götür beni' dedim ve bankaya gittik. Bankaya gittiğimizde maaşımın neden eksik yattığını sordum, onlar da kredi çektiğimi ve kesinti yaşandığını söyledi. Sonra ekrandan hesap hareketlerini gösterince şok oldum. Bana bakan şahıs, ara ara kendisine 100, 200, 300, 500'er liralık paralar göndermiş. En son da 10 bin lirayı kendi hesabına aktarmış. Toplamda da 14 bin lirayı kendi hesabına aktarmış." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜNE TÜKÜRECEĞİM"

Dolandırılma olayının anlaşılmasının ardından şahsın ortadan kaybolduğunu belirten ve yetkililere seslenen 76 yaşındaki engelli kadın, "Yazık günah değil mi ya, ben engelli ve yaşlı bir kadınım. Evim kira, elektrik borcum, su borcum var. Bu şahıs yüzünden bankaya bir sürü borcum var. Maaşımın büyük çoğunluğu kesiliyor, bana 900 lira kalıyor, 600 lira ev kirası veriyorum. Ben kalan 300 lirayla nasıl geçinirim. Bunu yapan kişiye ne diyebilirim ki, Allah belasını versin. Eninde sonunda yakalanacak. Buraya da getirecekler ve yüzüne tüküreceğim. Benden çaldığı paralarla annesini ameliyat ettirmiş.

Ben kendim muhtaç durumdayım. Bu insanlığa sığar mı? Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu şahsı bulun. Bana yardım edin. Bir kuruş param kalmadı. Banka hesabıma bloke koydu ve ayda sadece 900 lira veriyor bana ve gerisi kredi ödemesine gidecek. Toplam 20 bin liraya yakın borç olmuş bankaya, ben ne yapacağım. Bana yardım ederek bu şahsı yakalasınlar. Davacıyım." diye konuştu.

Polis ekipleri, dolandırıcı şahsın yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.



