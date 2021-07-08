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    Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü

    Müstakil bir evin tadilatı sırasında çöken tavanın altında kalan yabancı uyruklu işçi Hasan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 16:18
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    Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü

    Gaziantep’te Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71 No'lu sokakta, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada evin tavanı çöktü.

    Hasan K. isimli yabancı uyruklu işçinin tavanın altında kaldı.

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

    Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hasan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İşçinin, cansız bendeni hastane morguna kaldırıldı.

    Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü VİDEO

    Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü #1

    Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü #2

    Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü #3

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