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- Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü
Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü
Müstakil bir evin tadilatı sırasında çöken tavanın altında kalan yabancı uyruklu işçi Hasan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 08.07.2021 - 16:18
Gaziantep’te Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71 No'lu sokakta, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada evin tavanı çöktü.
Hasan K. isimli yabancı uyruklu işçinin tavanın altında kaldı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hasan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İşçinin, cansız bendeni hastane morguna kaldırıldı.
Gaziantep’de işçinin üzerine tavan çöktü VİDEO