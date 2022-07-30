Gaziantep'de maganda kurşunu Hasan Mert'in canını aldı

Sokakta oynarken karnına kurşun isabet eden Hasan Mert Üzüm kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Girne Mahallesi’ndeki sokakta oyun oynayan 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm'ün karnına bir anda kurşun isabet etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Mert Üzüm, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan Mert Üzüm yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan genç çocuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Hasan Mert Üzüm'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, Hasan Mert Üzüm'ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.